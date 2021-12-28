В чём магазин приложений Samsung проиграл Google Play

Специалисты сообщили, что несколько клонов приложения для потоковой трансляции фильмов Showbox в Galaxy Store могут быть потенциально опасными. Эти программы могут использоваться для загрузки и запуска вредоносного ПО. Некоторые приложения также запрашивают слишком много разрешений на доступ, например, к журналу вызовов.

Отмечается, что ни одно из потенциально опасных приложений нельзя найти в магазине Google Play. Поскольку в Galaxy Store не отображается счётчик установок, трудно определить, сколько раз были загружены рассматриваемые приложения. Однако они получили сотни отзывов, в некоторых есть предупреждения о вредоносных программах.