В Cloudflare объяснили сбой, который «сломал» ChatGPT и другие сайты

Cloudflare обслуживает примерно 20% интернета и помогает сайтам выдерживать высокие нагрузки и DDoS-атаки. Поэтому сбой отключил многие ресурсы на несколько часов, включая X (Twitter), ChatGPT и Downdetector.

Хотя Bot Management в том числе используется для защиты сайтов от агрессивных ИИ-краулеров, причиной инцидента стала не новая технология. Проблема возникла из-за изменения прав доступа в базе данных. Модель машинного обучения, которая определяет бот-трафик, использует конфигурационный файл, обновляемый автоматически. Из-за изменения поведения запросов в ClickHouse база начала формировать множество дублирующихся строк. Файл быстро вырос и превысил лимит памяти.

В результате главный прокси-модуль Cloudflare, который обрабатывает трафик, начал давать сбои.