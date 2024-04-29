В ЕС обсудили полный запрет TikTok на фоне позиции США по соцсети

Опубликовано 29 апреля 2024, 06:00
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В ЕС обсудили полный запрет TikTok на фоне позиции США по соцсетиИ опасений по поводу шпионажа
Член финского парламента Ханна Косонен обсудила возможный полный запрет TikTok. Свои опасения Косонен изложила в письме правительству, подчеркнув опасность контроля TikTok со стороны китайской коммунистической партии, пишет Лента.ру.
Ссылаясь на «подтвержденные случаи шпионажа», Косонен подчеркнула, что TikTok представляет опасность для детей, молодежи и общественного порядка. Косонен предупредил о виртуальном шпионаже, которому способствуют миллионы микрофонов и камер, доступных приложени., поскольку только в Финляндии у него 1,5 миллиона пользователей.
Значительную озабоченность Косонен вызвал алгоритм TikTok, определяющий контент пользователей и поднимающий вопросы о конфиденциальности и цензуре. Косонен призвал ЕС принять решительные меры против TikTok, повторив опасения, высказанные американскими чиновниками.