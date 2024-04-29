В ЕС обсудили полный запрет TikTok на фоне позиции США по соцсети

Ссылаясь на «подтвержденные случаи шпионажа», Косонен подчеркнула, что TikTok представляет опасность для детей, молодежи и общественного порядка. Косонен предупредил о виртуальном шпионаже, которому способствуют миллионы микрофонов и камер, доступных приложени., поскольку только в Финляндии у него 1,5 миллиона пользователей.

Значительную озабоченность Косонен вызвал алгоритм TikTok, определяющий контент пользователей и поднимающий вопросы о конфиденциальности и цензуре. Косонен призвал ЕС принять решительные меры против TikTok, повторив опасения, высказанные американскими чиновниками.