В ЕС у магазинов приложений появились новые обязанности

Это требование распространяется на всех разработчиков, получающих доход от своих приложений, будь то продажи, встроенные покупки или реклама. Разработчики, предлагающие бесплатные приложения без рекламы, освобождены от этого правила.

Apple приняла эти изменения. Теперь разработчики должны предоставить свои контактные данные для возможности дальнейшего размещения новых приложений или обновлений. Тем, кто не выполнит это требование до 17 февраля 2025 года, грозит удаление приложений из европейского App Store.

Организации обязаны предоставить номер телефона и электронную почту, в то время как от индивидуальных разработчиков требуется более детальная информация, включая почтовый адрес или личный адрес, номер телефона и электронную почту.