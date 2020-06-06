В Эстонии создали приложение для «иммунного паспорта» по коронавирусу

Приложение Immuunsuspass разработали эстонские фирмы Transferwise и Guardtime в партнёрстве со специалистами здравоохранения. Программа может отправлять необходимые данные в организации и работодателям, чтобы облегчить для них процесс принятия решений.

Разработчики говорят, что для повсеместного применения приложения потребуется достичь научного консенсуса по поводу иммунитета к COVID-19. А пока учёные не уверены в некоторых аспектах этого вопроса.

Immuunsuspass позволяет людям получить доступ к их результатам теста на коронавирус после подтверждения личности. Пользователи также могут поделиться результатами с другими по QR-коду.