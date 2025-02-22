В Европарламенте обвинили власти Сербии в слежке за людьми через шпионское ПО

Опубликовано 22 февраля 2025, 21:451 мин.
В Европарламенте обвинили власти Сербии в слежке за людьми через шпионское ПОСсылаясь на доклад
Члены Европарламента Владимир Пребилич (Словения) и Александра Гиз (Германия) обвинили власти Сербии в незаконной слежке за гражданами с помощью шпионского ПО. Они направили запрос в Еврокомиссию, ссылаясь на доклад Amnesty International, в котором говорится, что сербские власти следят за активистами, журналистами и представителями гражданского общества.
Эти обвинения, пишет Лента.ру, прозвучали на фоне крупных протестов в Сербии. Депутаты Европарламента спросили у Еврокомиссии, проводилось ли расследование по этому вопросу и какие меры планируются. Также их интересует, поставлял ли ЕС оборудование сербским правоохранительным органам, которое могло быть использовано для слежки.
Парламентарии настаивают на независимом расследовании и наказании виновных, если обвинения подтвердятся.