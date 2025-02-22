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Опубликовано 22 февраля 2025, 21:45
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В Европарламенте обвинили власти Сербии в слежке за людьми через шпионское ПО

Ссылаясь на доклад
Члены Европарламента Владимир Пребилич (Словения) и Александра Гиз (Германия) обвинили власти Сербии в незаконной слежке за гражданами с помощью шпионского ПО. Они направили запрос в Еврокомиссию, ссылаясь на доклад Amnesty International, в котором говорится, что сербские власти следят за активистами, журналистами и представителями гражданского общества.
В Европарламенте обвинили власти Сербии в слежке за людьми через шпионское ПО
© Ferra.ru

Эти обвинения, пишет Лента.ру, прозвучали на фоне крупных протестов в Сербии. Депутаты Европарламента спросили у Еврокомиссии, проводилось ли расследование по этому вопросу и какие меры планируются. Также их интересует, поставлял ли ЕС оборудование сербским правоохранительным органам, которое могло быть использовано для слежки.

Парламентарии настаивают на независимом расследовании и наказании виновных, если обвинения подтвердятся.

Источник:Лента.ру
Автор:Максим Многословный
Теги:
#критика
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#шпионаж