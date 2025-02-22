В Европарламенте обвинили власти Сербии в слежке за людьми через шпионское ПО

Эти обвинения, пишет Лента.ру, прозвучали на фоне крупных протестов в Сербии. Депутаты Европарламента спросили у Еврокомиссии, проводилось ли расследование по этому вопросу и какие меры планируются. Также их интересует, поставлял ли ЕС оборудование сербским правоохранительным органам, которое могло быть использовано для слежки.

Парламентарии настаивают на независимом расследовании и наказании виновных, если обвинения подтвердятся.