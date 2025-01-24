В Европе испугались превращения в «цифровую колонию»

Реакция Европы была «осторожной». Некоторые лидеры опасаются экономических последствий или ответных мер со стороны этих технологических гигантов, а ультраправые политики в Европе выступают на стороне Маска и Цукерберга, утверждая, что правила ЕС подавляют свободу слова. Однако уступка такому давлению может ослабить европейскую демократию и превратить блок в «цифровую колонию» США, считают эксперты организации.

Чтобы противостоять этому, ЕС должен обеспечить соблюдение своих законов «без» страха, отделить технологическое регулирование от вопросов торговли и безопасности и отказаться от утверждения, что речь идет о свободе слова или США против Европы.

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