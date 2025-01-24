Опубликовано 24 января 2025, 23:151 мин.
В Европе испугались превращения в «цифровую колонию»Цифровой суверенитет
Американские технологические гиганты, такие как X (бывший Twitter) Илона Маска и *Meta Марка Цукерберга, оспаривают правила Европейского союза (ЕС) с поддержкой Дональда Трампа. Они утверждают, что их платформы спасают свободу слова, но их действия рискуют подорвать законы ЕС, направленные на борьбу с дезинформацией, языком вражды и политическим вмешательством, гласит статья Европейского совета по международным отношениям.
Реакция Европы была «осторожной». Некоторые лидеры опасаются экономических последствий или ответных мер со стороны этих технологических гигантов, а ультраправые политики в Европе выступают на стороне Маска и Цукерберга, утверждая, что правила ЕС подавляют свободу слова. Однако уступка такому давлению может ослабить европейскую демократию и превратить блок в «цифровую колонию» США, считают эксперты организации.
Чтобы противостоять этому, ЕС должен обеспечить соблюдение своих законов «без» страха, отделить технологическое регулирование от вопросов торговли и безопасности и отказаться от утверждения, что речь идет о свободе слова или США против Европы.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена
Автор:Максим Многословный