В Европе объявили Россию девятой в мире страной по жёсткости «интернет-цензуры»

Китай возглавляет список стран, блокирующих такие сайты в 73% случаев, за ним следуют Иран (69%), Йемен (62%), Саудовская Аравия (60%) и Оман (49%).

Регион Ближнего Востока и Северной Африки, MENA, доминирует в списке: семь из десяти стран, известных блокировкой сайтов VPN. Великобритания и США блокируют доступ в 4% случаев. Россия в этом списке находится на девятом месте с 32%.

Стоит однако отметить, что список озвученных стран на нашей стране и заканчивается. Насколько такой подход объективен – судите сами.