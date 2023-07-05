11:38, 05 июля 2023
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В Европе объявили Россию девятой в мире страной по жёсткости «интернет-цензуры»Рейтинг блокировки VPN-сервисов
Исследование ограничения работы VPN-сервисов выявило страны, которые чаще других блокируют доступ к VPN и технологиям, дающим доступ к запрещенным в какой-либо стране сайтам. О результатах сообщает top10vpn.com.
Китай возглавляет список стран, блокирующих такие сайты в 73% случаев, за ним следуют Иран (69%), Йемен (62%), Саудовская Аравия (60%) и Оман (49%).
Регион Ближнего Востока и Северной Африки, MENA, доминирует в списке: семь из десяти стран, известных блокировкой сайтов VPN. Великобритания и США блокируют доступ в 4% случаев. Россия в этом списке находится на девятом месте с 32%.
Стоит однако отметить, что список озвученных стран на нашей стране и заканчивается. Насколько такой подход объективен – судите сами.