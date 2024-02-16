В Европе полицейским «запретили» использовать лазейки для дешифровки сообщений

Постановление вытекает из дела, в котором от Telegram потребовали расшифровать сообщения пользователей. ЕСПЧ встал на сторону Telegram, признав «существенный элемент» конфиденциальности сообщений в правах на частную жизнь. Требование дешифровки, по их мнению, несовместимо с «демократическим обществом».

Рассуждения суда выходят за рамки отдельных случаев. Они предупреждают, что создание бэкдоров позволяет осуществлять «рутинную, общую и неизбирательную слежку», угрожая неприкосновенности частной жизни каждого человека в Интернете. Кроме того, подобными уязвимостями могут воспользоваться преступники, что поставит под угрозу общую безопасность коммуникаций.

Мартин Хусовец, профессор права, участвовавший в рассмотрении дела, считает его четким сигналом для законодательных органов ЕС: ослабление шифрования — это нарушение неприкосновенности частной жизни, затрагивающее всех, и необходимо искать альтернативные решения.