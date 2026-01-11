В Европе потребовали, чтобы Cloudflare блокировала сайты по первому приказу чиновников

По требованию AGCOM, Cloudflare должна была в течение 30 минут после уведомления отключать доступ к доменам и IP-адресам, которые правообладатели считают пиратскими. Компания отказалась выполнять это требование, заявив, что фильтрация сотен миллиардов DNS-запросов в день приведёт к замедлению интернета и может затронуть законные сайты.

Регулятор эти аргументы отклонил и назначил штраф в размере 1% годового оборота Cloudflare. В ответ генеральный директор компании Мэттью Принс назвал закон формой интернет-цензуры без суда, прозрачности и возможности обжалования. Он заявил, что Cloudflare будет оспаривать штраф и рассматривает возможность свернуть деятельность в Италии, включая удаление серверов и прекращение бесплатных сервисов, что приведет в замедлению Интернета.

Следим за развитием событий.