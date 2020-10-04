Приложения
Сегодня 19:40
В Европе предложили запретить продажу смартфонов с предустановленными приложениями
Но производители точно выступят против этого
Европейский союз работает над новым законом о цифровых услугах, по которому будет запрещена продажа смартфонов с предустановленными приложениями. Так законодатели хотят избавиться от монополии определённых производителей.
По законопроекту, компании не могут предварительно устанавливать на смартфоны собственные приложения и не могут просить это делать сторонних разработчиков операционных систем или производителей. Кроме того, закон позволит создавать альтернативные магазины для приложений.
Законопроект, в основном, рассматривают как способ создать конкурентную среду между крупными производителями, в том числе Apple, и сторонними разработчиками приложений. Однако в проекте есть много неоднозначных формулировок, против которых возразят крупнейшие технологические компании США. Нельзя быть уверенными в том, что законопроект в итоге примут.