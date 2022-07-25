В европейских школах запретили пользоваться браузером Google Chrome

Чиновники обеспокоены тем, что сервисы Google собирают данные учеников и ​​предоставляют их крупным рекламным сетям. Также имеются опасения по поводу нарушения Общего регламента ЕС по защите данных (GDPR).

Образовательные учреждения и школы, которые всё равно хотят продолжать использовать сервисы Google, должны будут выполнить дополнительные рекомендованные действия. В частности, отключить такие службы, как автоматический перевод веб-сайтов и проверка орфографии, которые могут привести к утечке пользовательских данных. Кроме того, географическое расположение для хранения данных Google Cloud должно быть установлено на Европу, а пользователям нельзя изменять настройку.

Наконец, персонализация рекламы должна быть отключена, встраивание YouTube должно использоваться в «режиме повышенной конфиденциальности», а поисковая система Google должна быть полностью исключена.