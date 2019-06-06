В Excel появились котировки валют в реальном времени

Компания добилась включения такой опции, заключив соглашение с американской биржей NASDAQ и поставщиком финансовых данных Refinitiv. Пользователи могут вставлять эти данные сразу в ячейки таблицы и без труда использовать их в формулах.

В реальном времени можно будет увидеть стоимость акций и курсы валют, её 52-недельный минимум и максимум, изменение стоимости в числовом и процентном выражении, рыночную капитализацию ценных бумаг и показатели различных индексов. Новая опция собирает даже данные по биткойну. Всё это можно найти в инструменте под названием «Акции». Он появился у всех пользователей Office 365. Здесь можно посмотреть инструкцию по работе с инструментом.