В Facebook* начнут продавать за реальные деньги одежду для виртуального аватара

Покупка одежды или нестандартных скинов для аватара не является чем-то новым для геймеров. Но Meta хочет принести эту концепцию в социальные сети. Глава компании Марк Цукерберг считает, что цифровые товары станут важным способом самовыражения в метавселенной и большой движущей силой креативной экономики.

Пока неясно, сколько будет стоить цифровая одежда, но скоро магазин появится в Facebook, Instagram и Messenger. Сама метавселенная пока находится в стадии бета-тестирования.