В Facebook* начнут продавать за реальные деньги одежду для виртуального аватара

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В Facebook* начнут продавать за реальные деньги одежду для виртуального аватараПричём дорогую одежду
Meta(*компания признана в РФ экстремистской и запрещена, как и её соцсети) представила свой магазин, в котором будет продавать цифровую одежду для аватаров» в метавселенной. Там уже презентовали свои коллекции модные бренды Balenciaga, Prada и Thom Browne.
Покупка одежды или нестандартных скинов для аватара не является чем-то новым для геймеров. Но Meta хочет принести эту концепцию в социальные сети. Глава компании Марк Цукерберг считает, что цифровые товары станут важным способом самовыражения в метавселенной и большой движущей силой креативной экономики.
Пока неясно, сколько будет стоить цифровая одежда, но скоро магазин появится в Facebook, Instagram и Messenger. Сама метавселенная пока находится в стадии бета-тестирования.