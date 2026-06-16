Опубликовано 16 июня 2026, 16:361 мин.
В Facebook* появился свой аналог ИИ-режима из Google ПоискаПоиск ответов
Facebook* внедрила функцию поиска информации не через ссылки, а с помощью ИИ-объяснения. Т.н. AI Mode работает внутри приложения — как в ленте новостей, так и через строку поиска.
© Экстремистская Meta*
Вместо того чтобы выдавать список веб-страниц, система просматривает посты в Facebook*, группах и Reels*. Затем она собирает из них краткий ответ на заданный вопрос.
Да, это похоже на то, как работает тот же ИИ-режим у Google, но с важным отличием: Facebook* ищет только внутри соцсети, а не по всему интернету.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена
Источник:digitaltrends
Автор:Максим Многословный