В Facebook* появился свой аналог ИИ-режима из Google Поиска

Вместо того чтобы выдавать список веб-страниц, система просматривает посты в Facebook*, группах и Reels*. Затем она собирает из них краткий ответ на заданный вопрос.

Да, это похоже на то, как работает тот же ИИ-режим у Google, но с важным отличием: Facebook* ищет только внутри соцсети, а не по всему интернету.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена