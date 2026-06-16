Приложения
Опубликовано 16 июня 2026, 16:36
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В Facebook* появился свой аналог ИИ-режима из Google Поиска

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Facebook* внедрила функцию поиска информации не через ссылки, а с помощью ИИ-объяснения. Т.н. AI Mode работает внутри приложения — как в ленте новостей, так и через строку поиска.
В Facebook* появился свой аналог ИИ-режима из Google Поиска

© Экстремистская Meta*

Вместо того чтобы выдавать список веб-страниц, система просматривает посты в Facebook*, группах и Reels*. Затем она собирает из них краткий ответ на заданный вопрос.

Да, это похоже на то, как работает тот же ИИ-режим у Google, но с важным отличием: Facebook* ищет только внутри соцсети, а не по всему интернету.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена

Источник:digitaltrends
Автор:Максим Многословный
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