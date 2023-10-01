В FaceTime появились видеосообщения: как их оставлять

Однако есть одна загвоздка - для использования этой функции и отправитель, и получатель должны работать под управлением iOS 17 или iPadOS 17.

Отправка видеосообщения FaceTime не представляет собой ничего сложного. Пользователи могут инициировать вызов FaceTime через приложение FaceTime, и если ответ не получен, им будет предложено два варианта: позвонить еще раз или записать видеосообщение.

Выбрав опцию «Записать видео», пользователь может начать запись своего сообщения после обратного отсчета времени. После того как сообщение будет записано, пользователь может отправить его или сохранить непосредственно в Галерею. Если пользователь передумал, есть также опция «Отмена».

Получатели могут найти эти видеосообщения в журнале пропущенных вызовов в приложении FaceTime. Там они могут перезвонить, просмотреть видеосообщение или сохранить его в Галерею.