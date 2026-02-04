В Firefox появится кнопка для полного отключения всех ИИ-функций

Новый раздел настроек соберёт в одном месте все ИИ-функции браузера: встроенный чат-бот, перевод страниц, умную группировку вкладок, автоматическое создание описаний изображений в PDF и другие. При активации «выключателя» все они будут деактивированы. Также перестанут появляться всплывающие предложения попробовать ИИ-инструменты.

При этом останется возможность включать или выключать каждую функцию по отдельности. Выбранные настройки будут сохраняться после обновления браузера.