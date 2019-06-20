В фирменной оболочке Xiaomi появились быстрые ответы и размытие приватных фото

Также тестовая сборка оболочки Xiaomi позволяет отвечать на входящие сообщения прямо из центра уведомлений. Эта функция уже есть в чистом Android, и теперь китайцы решили позаимствовать её.

В MIUI Global Beta 9.6.13 станет легче работать и со скриншотами. После создания снимка экрана он будет отображаться миниатюрой в верхнем углу. Через специальное меню можно будет сделать «длинный скриншот», отредактировать снимок или сразу поделиться им в каком-либо приложении.