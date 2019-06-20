В фирменной оболочке Xiaomi появились быстрые ответы и размытие приватных фото

В MIUI Global Beta 9.6.13 можно включить функцию размытия приложений в меню многозадачности. Причём пользователь сам может выбрать, какие приложения он хочет «заблюрить». Так можно легко защитить информацию от чужих глаз. Например, поставить фильтр на приложение галереи или Instagram, чтобы приватные фото никто не смог увидеть при беглом взгляде на экран смартфона.
Также тестовая сборка оболочки Xiaomi позволяет отвечать на входящие сообщения прямо из центра уведомлений. Эта функция уже есть в чистом Android, и теперь китайцы решили позаимствовать её.
В MIUI Global Beta 9.6.13 станет легче работать и со скриншотами. После создания снимка экрана он будет отображаться миниатюрой в верхнем углу. Через специальное меню можно будет сделать «длинный скриншот», отредактировать снимок или сразу поделиться им в каком-либо приложении.