Опубликовано 20 августа 2025, 17:32
1 мин.

В Германии потребовали признать блокировщики рекламы незаконными

Верховный суд Германии возобновил спор о блокировщиках рекламы и авторском праве
В Германии снова разгорается юридическая битва вокруг блокировщиков рекламы. Издательский дом Axel Springer уже много лет пытается запретить использование Adblock Plus, утверждая, что она наносит ущерб бизнесу. Ранее суды отклоняли иски, но теперь Верховный суд Германии отменил решение 2023 года и вернул дело на новое рассмотрение.
Проблема в том, что всё больше людей используют блокировщики, чтобы защититься от навязчивой рекламы и слежки в интернете. Для медиа же реклама — главный источник дохода. По мнению Axel Springer, Adblock Plus не просто убирает баннеры, а вмешивается в код сайтов, который они считают объектом авторского права.

Суды низших инстанций с этим не согласились, посчитав, что блокировщик не нарушает авторские права. Но Верховный суд решил, что вопрос требует более детальной проверки: действительно ли код сайта можно считать «программой», защищённой авторским правом, и нарушает ли блокировщик это право.

Если суд признает правоту Axel Springer, последствия могут быть масштабными. Это коснётся не только СМИ, но и всех онлайн-сервисов, которые работают через браузер: от игр и облачных приложений до корпоративного ПО.

Юристы Axel Springer называют дело «принципиальным».