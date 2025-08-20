В Германии потребовали признать блокировщики рекламы незаконными

Проблема в том, что всё больше людей используют блокировщики, чтобы защититься от навязчивой рекламы и слежки в интернете. Для медиа же реклама — главный источник дохода. По мнению Axel Springer, Adblock Plus не просто убирает баннеры, а вмешивается в код сайтов, который они считают объектом авторского права.

Суды низших инстанций с этим не согласились, посчитав, что блокировщик не нарушает авторские права. Но Верховный суд решил, что вопрос требует более детальной проверки: действительно ли код сайта можно считать «программой», защищённой авторским правом, и нарушает ли блокировщик это право.

Если суд признает правоту Axel Springer, последствия могут быть масштабными. Это коснётся не только СМИ, но и всех онлайн-сервисов, которые работают через браузер: от игр и облачных приложений до корпоративного ПО.

Юристы Axel Springer называют дело «принципиальным».