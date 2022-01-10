В Германии взялись за Telegram

Сейчас немецкое правительство вынуждено отправлять юридические запросы для Telegram в ОАЭ. Утверждается, что компания на них не отвечает. Наличие представителя мессенджера в стране облегчило бы обработку запросов, как говорит министр юстиции Германии Марко Бушман. В случае неисполнения этого требования Telegram рискует получить миллионные штрафы.

В целом, мессенджер подпадает под немецкие законы о сетевой безопасности, по которым и обязан иметь официального представителя в стране.

Ранее глава МВД Германии Нэнси Фезер тоже заявила, что у Telegram должен быть официальный представитель в стране, чтобы ужесточить регулирование мессенджера.