В Германии взялись за Telegram

Приложения
Сегодня в 12:37
1 мин.
В Германии взялись за TelegramОбяжут его открыть представительство
Министр юстиции Германии заявил, что Telegram должен назначить представителя в стране. Это позволит немцам контролировать приложение. Если компания Дурова не исполнит это требование, то её оштрафуют.
Сейчас немецкое правительство вынуждено отправлять юридические запросы для Telegram в ОАЭ. Утверждается, что компания на них не отвечает. Наличие представителя мессенджера в стране облегчило бы обработку запросов, как говорит министр юстиции Германии Марко Бушман. В случае неисполнения этого требования Telegram рискует получить миллионные штрафы.
В целом, мессенджер подпадает под немецкие законы о сетевой безопасности, по которым и обязан иметь официального представителя в стране.
Ранее глава МВД Германии Нэнси Фезер тоже заявила, что у Telegram должен быть официальный представитель в стране, чтобы ужесточить регулирование мессенджера.
Источник: VC.ru