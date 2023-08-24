В Gmail появится дополнительное подтверждение личности

Дополнительный уровень защиты призван предотвратить несанкционированный доступ к учетным записям и возможные злоупотребления со стороны преступников. Шаг проверки может быть инициирован при попытке пользователя выполнить такие действия, как создание или изменение фильтров, добавление адресов пересылки или включение доступа к IMAP. Если Google обнаружит «рискованное» действие в ходе этих процессов, пользователю будет предложено подтвердить свою личность для продолжения работы.

В случае неудачной или неполной проверки пользователи получат «критическое предупреждение о безопасности», которое предупредит их о возможных проблемах.

Эта дополнительная мера безопасности будет применяться как к пользователям Google Workspace, так и к лицам с личными учетными записями Google.