В Gmail появятся реакции-эмодзи, как в WhatsApp

15:00, 09 сентября 2023
1 мин.
В Gmail появятся реакции-эмодзи, как в WhatsAppЭто мы ждем
По имеющимся сведениям, компания Google работает над внедрением в Gmail эмодзи-реакций, что сделает почтовую платформу более похожей на WhatsApp или Telegram.
Впервые эта функция была обнаружена в тестовой сборке Gmail для iOS, а затем и в APK Gmail для Android. Это нововведение позволит пользователям отвечать на сообщения электронной почты с помощью эмодзи.
Хотя подробности несколько ограничены, одна строка кода в APK говорит о том, что она появится «скоро» и, возможно, сначала будет доступна избранной группе пользователей, а затем будет выпущена в более широком масштабе.
Хотя компания Google официально не анонсировала эту функцию, есть основания полагать, что она находится в стадии разработки.