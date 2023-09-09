В Gmail появятся реакции-эмодзи, как в WhatsApp

Впервые эта функция была обнаружена в тестовой сборке Gmail для iOS, а затем и в APK Gmail для Android. Это нововведение позволит пользователям отвечать на сообщения электронной почты с помощью эмодзи.

Хотя подробности несколько ограничены, одна строка кода в APK говорит о том, что она появится «скоро» и, возможно, сначала будет доступна избранной группе пользователей, а затем будет выпущена в более широком масштабе.

Хотя компания Google официально не анонсировала эту функцию, есть основания полагать, что она находится в стадии разработки.