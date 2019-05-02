В Google Chrome добавили специальную функцию для феминисток

Создатели плагина заявляют, что традиционный поиск в Google довольно предвзят по отношению к женщинам. Если, например, вбить в поиске по картинкам словосочетание «великий инженер», то упоминание женщины не появляется до 18-го изображения. Разработчики считают это несправедливостью. С установленным плагином S.H.E. фотографии, как минимум, трёх женщин-инженеров появятся уже в первых 10 результатах поиска.

Результаты поисковой выдачи определяются алгоритмами Google согласно релевантности. Плагин S.H.E. изменяет приоритетность результатов выдачи.

Помимо предвзятости по отношению к женщинам-профессионалам, разработчики решили бороться с сексуальной объективацией женщин. По их мнению, выдача контента эротического характера на запрос «азиатки» способствует укреплению в обществе дурных стереотипов.