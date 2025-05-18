Если хакеры успешно используют эту уязвимость, они могут запускать вредоносные программы в контексте текущего пользователя, получая доступ к его данным или даже полный контроль над устройством. Это особенно рискованно, если пользователь имеет административные права. Google уже выпустила обновление для Chrome (версия 136.0.7103.115 и выше), которое устраняет проблему, и настоятельно рекомендует всем обновить браузер.

Уязвимость классифицируется как «use-after-free» — ошибка, при которой программа обращается к памяти, уже освобождённой системой, что может быть использовано для внедрения вредоносного кода.