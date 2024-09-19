В Google Chrome появился ИИ-поиск по истории: как включить

Пользователи могут осуществлять поиск, набрав @history, а затем свой запрос непосредственно в адресной строке или посетив chrome://history. Новые фильтры помогут сузить результаты до «вчера», «за последние 7 дней» или «за последние 30 дней».

Что касается конфиденциальности, Google уточняет, что поисковые запросы, содержимое страниц и результаты, созданные искусственным интеллектом, отправляются в Google и могут быть проверены людьми для улучшения работы функции. В настоящее время поиск по истории с помощью ИИ доступен только в США и для пользователей Chrome с английским языком браузера.