В Google Chrome появятся долгожданные вертикальные вкладки

Наверху боковой панели находятся поиск по вкладкам и кнопка, позволяющая свернуть или развернуть панель. Внизу — группы вкладок и кнопка для создания новой вкладки. Если захотите вернуться к привычному виду, достаточно нажать правой кнопкой в боковой панели и выбрать «Показывать вкладки сверху».