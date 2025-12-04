Например, заголовок «Цена Steam Machine раскрыта». Однако в заметке говорилось лишь, что устройство похоже на консоль, реальной стоимости Valve не называла. Google в свою очередь отмечает такие материалы как «Сгенерировано ИИ, который может ошибаться», что компанию всё равно не оправдывает.

Представитель Google, Мэллори Делон, объяснила, что это «небольшой тест интерфейса» для части пользователей Discover. Цель эксперимента — якобы сделать информацию о теме статьи более доступной, прежде чем пользователь перейдёт к полному тексту.

Google продолжает работу над улучшением функционала.