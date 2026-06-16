В Google Earth появился «авиасимулятор»

Откройте Google Earth в браузере на компьютере.

В верхнем меню выберите «Инструменты» (Tools).

Нажмите «Авиасимулятор» (Flight Simulator).

Симулятор сразу запустится в том месте, на которое был направлен «взгляд». Управление — смесь из мыши и клавиш со стрелками.

Google прямо признает эту функцию экспериментальной. Возможно, в будущем она появится и в приложениях.