Приложения
Опубликовано 16 июня 2026, 10:35
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В Google Earth появился «авиасимулятор»

Формат пока экспериментальный
В веб-версии Google Earth появилась скрытый авиасимулятор. Она запускается в пару кликов и позволяет «полетать» над трёхмерной картой Земли.
В Google Earth появился «авиасимулятор»

© Скриншот Ferra.ru

Откройте Google Earth в браузере на компьютере.

  • В верхнем меню выберите «Инструменты» (Tools).

  • Нажмите «Авиасимулятор» (Flight Simulator).

Симулятор сразу запустится в том месте, на которое был направлен «взгляд». Управление — смесь из мыши и клавиш со стрелками.

Google прямо признает эту функцию экспериментальной. Возможно, в будущем она появится и в приложениях.

Источник:google
Автор:Максим Многословный
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