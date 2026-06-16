Опубликовано 16 июня 2026, 10:351 мин.
В Google Earth появился «авиасимулятор»Формат пока экспериментальный
В веб-версии Google Earth появилась скрытый авиасимулятор. Она запускается в пару кликов и позволяет «полетать» над трёхмерной картой Земли.
© Скриншот Ferra.ru
Откройте Google Earth в браузере на компьютере.
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В верхнем меню выберите «Инструменты» (Tools).
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Нажмите «Авиасимулятор» (Flight Simulator).
Симулятор сразу запустится в том месте, на которое был направлен «взгляд». Управление — смесь из мыши и клавиш со стрелками.
Google прямо признает эту функцию экспериментальной. Возможно, в будущем она появится и в приложениях.
Источник:google
Автор:Максим Многословный
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