В Google Фото для iPhone добавят опцию для хранения эротических фотографий

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В Google Фото для iPhone добавят опцию для хранения эротических фотографийПапку, защищённую паролем
Google добавляет некоторые функции безопасности в Google Фото для iOS. В том числе речь идёт о специальной защищённой папке Locked Folder, в которой можно хранить откровенные личные фото.
Сейчас Locked Folder доступна для владельцев смартфонов Pixel. Эта папка защищена паролем или биометрией. Она появится на айфонах в начале следующего года. Когда защита для нюдсов появится на остальных Android-смартфонах, пока неясно.
Кроме того, на этой неделе Google должна расширить сервис VPN в Google One на следующие страны: Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Исландия, Ирландия, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Швейцария. Услуга уже включена без дополнительной платы в планы Google One объёмом 2 ТБ и выше в Канаде, Франции, Германии, Италии, Мексике, Испании, Великобритании и США.
Источник: The Verge