В Google Фото для iPhone добавят опцию для хранения эротических фотографий

Сейчас Locked Folder доступна для владельцев смартфонов Pixel. Эта папка защищена паролем или биометрией. Она появится на айфонах в начале следующего года. Когда защита для нюдсов появится на остальных Android-смартфонах, пока неясно.

Кроме того, на этой неделе Google должна расширить сервис VPN в Google One на следующие страны: Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Исландия, Ирландия, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Швейцария. Услуга уже включена без дополнительной платы в планы Google One объёмом 2 ТБ и выше в Канаде, Франции, Германии, Италии, Мексике, Испании, Великобритании и США.