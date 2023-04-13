В Google Картах снова можно писать отзывы о России

По данным экспертов RocketData, функция оставления отзывов и оценок была восстановлена на Google Картах для трех стран с 11 апреля. Согласно отчету, отзывы не публиковались в течение года, хотя у пользователей была возможность их писать. Они просто не проходили модерацию.

Это было сделано для того, чтобы предотвратить распространение пользователями недостоверной информации, не связанной с бизнесом, что негативно отразилось бы на их репутации.

Восстановление функции теперь поможет компаниям получать отзывы от своих клиентов и эффективно поддерживать свое присутствие в Интернете.