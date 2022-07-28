В Google Карты добавили возможность осмотра достопримечательностей с "высоты птичьего полета"

Воздушные виды - это "первый шаг" к запуску "иммерсивного вида", который компания продемонстрировала на Google I/O, говорится в блоге директора по продуктам Google Maps Аманды Лейхт Мур. Иммерсивный вид также будет включать в себя виды помещений и информацию о дорожном движении и погоде, расположенную на карте, сообщила The Verge представитель Google Женевьева Парк.

Помимо видов с воздуха, Google привносит в карты еще несколько новых функций. Для велосипедных маршрутов вы сможете увидеть дополнительную информацию, например, является ли конкретная дорога, по которой вам предстоит ехать, главной или второстепенной, включает ли ваш маршрут лестницы или крутые подъемы, а также можно ли ожидать интенсивного движения.