В Google Maps переставят кнопки ради ИИ

Кроме того, меняется внешний вид подсказок в функции Ask Maps. Раньше предложения отображались в виде горизонтальных карточек, и пользователь видел только две-три штуки, остальные приходилось пролистывать. В обновлённой версии все пять подсказок покажут сразу. Они будут выстроены в вертикальный список.

Эти перемены пока не действуют. И что-то может не дойти до релиза