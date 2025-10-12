В Google Maps появился ИИ

Опубликовано 12 октября 2025, 08:151 мин.
В Google Maps появился ИИСтал умнее
Теперь в Google Maps появится искусственный интеллект Gemini. В тестовой версии приложения пользователи заметили, что вместо старого микрофона появился новый значок. Получается, с ним можно говорить.
Во время поездки вы сможете попросить его построить маршрут без платных дорог, уточнить погоду в пункте назначения или просто поболтать. Всё это работает без касаний — достаточно говорить вслух, не отвлекаясь от дороги.
СМИ уверяют, что Gemini сможет не только отвечать на команды, но и предугадывать, что вам может понадобиться во время поездки.
Ещё один шаг к тому, чтобы заменить старый Google Assistant новым «универсальным ИИ-помощником».
Пока функция находится на стадии тестирования, но в ближайшее время её обещают запустить для всех.