В Google Maps появился ИИ

Во время поездки вы сможете попросить его построить маршрут без платных дорог, уточнить погоду в пункте назначения или просто поболтать. Всё это работает без касаний — достаточно говорить вслух, не отвлекаясь от дороги.

СМИ уверяют, что Gemini сможет не только отвечать на команды, но и предугадывать, что вам может понадобиться во время поездки.

Ещё один шаг к тому, чтобы заменить старый Google Assistant новым «универсальным ИИ-помощником».

Пока функция находится на стадии тестирования, но в ближайшее время её обещают запустить для всех.