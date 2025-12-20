В Google NotebookLM появился «ИИ-аналог» Excel

Опубликовано 20 декабря 2025, 07:301 мин.
В Google NotebookLM появился «ИИ-аналог» ExcelПолучил таблицы данных и новые возможности экспорта
Google обновила NotebookLM — умный инструмент для заметок на базе ИИ. Теперь пользователи могут удобно оформлять информацию в виде таблиц данных. Почти что Excel.
Новая функция позволяет создавать таблицы на основе заметок, документов или расшифровок созвонов. Например, можно собрать данные из нескольких научных статей и отсортировать их по годам, количеству участников или другим параметрам.
Созданные таблицы можно экспортировать в Google Sheets. При необходимости файл также можно скачать в формате Microsoft Excel. На данный момент функция доступна подписчикам Google AI Pro и Google AI Ultra, но компания обещает открыть доступ для всех пользователей в ближайшие недели.
Кроме того, NotebookLM получил еще одно обновление. Теперь заметки и отчеты можно экспортировать в разные форматы, включая Google Docs и вышеупомянутый Google Sheets.