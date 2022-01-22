В Google Pay могут добавить поддержку криптовалют

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В Google Pay могут добавить поддержку криптовалютТаковы намерения
Google нанимает нового руководителя подразделения Это Арнольд Голдберг (Arnold Goldberg), главный архитектор продуктов PayPal. Он может способствовать тому, что в платёжном сервисе Google появилась поддержка криптовалют.
Сообщается, что Google Pay сосредоточится на том, чтобы стать «комплексным цифровым кошельком», в котором будут храниться цифровые билеты, паспорта вакцинации и прочее. Компания упомянула и о возможной поддержке криптовалют. В настоящее время Google сотрудничает с Coinbase и BitPay для хранения карт, но не принимает криптовалюту для транзакций. В будущем это может измениться.
С октября 2021 года в России банки начали подключать карты российской платёжной системы «Мир» к сервису Google Pay. С конца апреля банки России могут подключать карты «Мир» к Apple Pay
Источник: Ars Technica