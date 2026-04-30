В Google Photos появится цифровой гардероб, где будет ваша одежда с фотографий

Опубликовано 30 апреля 2026, 20:30
В Google Photos появится цифровой гардероб, где будет ваша одежда с фотографийПримеряйте, оценивайте
В Google Photos появится новая ИИ-функция — «Гардероб». Она соберет цифровую коллекцию вашей одежды и аксессуаров и даже даст примерить ей.
Функция будет анализировать ваши фотографии и находить на них одежду и украшения. После этого она создаст каталог, разделённый по категориям: верхняя одежда, брюки, аксессуары и др.
Дальше можно будет комбинировать вещи и составлять образы. Готовые варианты можно сохранять или делиться ими с друзьями. Также появится функция «примерки»: система сможет показать, как вы будете выглядеть в выбранной одежде.
Есть, правда, ограничения. Система может «считать», что у вас есть вещи, которые вы уже давно не носите или отдали.
Запуск «Гардероба» ожидается летом. Сначала она станет доступна на Android.