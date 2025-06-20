В Google Photos появится функция «ремиксов» с поддержкой видео и ИИ-стилей

Судя по коду в версии приложения 7.34, Remix будет поддерживать не только фото, но и видео. Пользователям будут доступны различные стили.

Приложение сможет автоматически перерабатывать ваши видео, придавая им новый вид, как это уже делают другие популярные ИИ-сервисы, например, с эффектами в стиле аниме или мультипликации.

Пока неясно, когда именно Google выпустит Remix, и будет ли это финальное название, но работа над функцией активно идёт.