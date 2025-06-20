В Google Photos появится функция «ремиксов» с поддержкой видео и ИИ-стилей

Опубликовано 20 июня 2025, 20:071 мин.
В Google Photos появится функция «ремиксов» с поддержкой видео и ИИ-стилейДайте волю творчеству
В Google Photos скоро может появиться новая функция под названием Remix, которая позволит менять стиль фотографий и видео с помощью искусственного интеллекта. Эта возможность пока в разработке, и внутри компании называется Bluejay, пишут СМИ.
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Судя по коду в версии приложения 7.34, Remix будет поддерживать не только фото, но и видео. Пользователям будут доступны различные стили.
Приложение сможет автоматически перерабатывать ваши видео, придавая им новый вид, как это уже делают другие популярные ИИ-сервисы, например, с эффектами в стиле аниме или мультипликации.
Пока неясно, когда именно Google выпустит Remix, и будет ли это финальное название, но работа над функцией активно идёт.