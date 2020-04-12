В Google Play нашли российское приложение для получения мобильных пропусков во время пандемии коронавируса
Первым на приложение обратило внимание издание The Bell. Приложение называется «Госуслуги СТОП коронавирус». Как пишут журналисты, размещено оно и в App Store, и в Google Play. Приложение можно найти в магазинах и на момент публикации заметки.
В описании к «Госуслуги СТОП коронавирус» сказано, что приложение позволяет заполнить анкеты для получения мобильного пропуска на выход из дома в период самоизоляции. Пропуск будет оформлен в формате QR-кода. Его можно будет предъявить сотруднику правоохранительных органов в случае необходимости.
Также сообщается, что можно заполнить анкету регистрации лиц, подлежащих постановке на карантин. Это касается, в частности, тех, кто прибывает в Россию из-за границы.
Стоит отметить, что пользовательский рейтинг у приложения очень низкий. В The Bell рассказали, что «Госуслуги СТОП коронавирус» предлагает авторизоваться через аккаунт в «Госуслугах». Кроме того, оно спрашивает и о самочувствии пользователя. Геолокацию приложение не использует.
Напомним, вчера мэр Москвы рассказал о системе цифровых пропусков для жителей города.