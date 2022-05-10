В Google Play официально запретили приложения для записи звонков

Но те, что у вас уже установлены, должны продолжать работать

Похоже, Google видит больше опасности, чем пользы, в приложениях для записи звонков. Начиная с 11 мая 2022 года, компания официально вносит изменения в политику магазина Google Play, которые запрещают любые такие приложения.