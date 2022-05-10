В Google Play официально запретили приложения для записи звонков

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В Google Play официально запретили приложения для записи звонковНо те, что у вас уже установлены, должны продолжать работать
Похоже, Google видит больше опасности, чем пользы, в приложениях для записи звонков. Начиная с 11 мая 2022 года, компания официально вносит изменения в политику магазина Google Play, которые запрещают любые такие приложения.
Как пояснил пользователь Reddit NLL Apps, новая политика повлияет на Accessibility API. До сих пор разработчики использовали Accessibility API, чтобы обойти ограничения Google на публикацию приложений для записи звонков. Теперь же компания забивает последний гвоздь в крышку гроба для них.
Хорошей новостью является то, что хотя Google Play Store больше не сможет размещать приложения для записи звонков, это не относится к предустановленным программам. Например, если на вашем телефоне уже есть встроенная функция записи звонков, вы всё равно сможете её использовать.