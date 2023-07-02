В Google Play заметили аналог Twitter от авторов Instagram*

Утечка пролила свет на усилия Meta* по созданию платформы, которая могла бы забрать аудиторию Twitter, которая сейчас переживает не самые лучшие времена из-за радкиальных изменений в соцсети после прихода Маска.

Хотя Meta* не сообщила официальную дату релиза, краткое появление в Google Play позволяет предположить, что его запуск произойдет совсем скоро.

Учитывая, что Meta* в России признана экстремистской, скорее всего это приложение также будет заблокировано для российских пользователей.

*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена