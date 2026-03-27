В Google приготовились к тому, что нынешние способы шифрования станут бесполезны

Речь идёт о «постквантовой криптографии» — направлении в криптографии, что поможет защитить данные в будущем. Сегодняшние способы защиты информации могут стать уязвимыми, когда появятся мощные квантовые компьютеры. Хотя таких машин пока нет, «злоумышленники» могут сохранять зашифрованные данные сейчас, чтобы расшифровать их позже. В Google считают, что «важно начать изменения заранее», чтобы «избежать проблем в будущем».

В частности, Google тестирует обновления безопасности для системы Android. Новые методы будут обеспечивать безопасность с момента включения устройства и до запуска приложений.