В Google Translate появится живой перевод без интернета

Судя по коду последней версии приложения для Android (номер 10.17.48.914427315.6), инженеры Google уже вовсю работают над офлайн-режимом для Live Translate. Внутри программы найдены почти готовые экраны настройки и подсказки для пользователей.

Чтобы пользоваться таким переводом, нужно будет заранее скачать языковой пакет. На первых порах офлайн-живой перевод будет доступен, скорее всего, для: английского, французского, немецкого, португальского, итальянского и испанского.