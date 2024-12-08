В Google Wallet теперь можно добавить паспорт

Если вы, вдруг, американский гражданин, чтобы добавить свой паспорт, загрузите приложение Google Wallet, войдите в аккаунт и следуйте подсказкам, чтобы создать ID. Приложение поможет вам отсканировать чип безопасности паспорта и сделать видео-селфи, чтобы подтвердить вашу личность. Google утверждает, что процесс займет всего несколько минут.

Эта функция цифрового паспорта пока доступна не везде. В настоящее время цифровые удостоверения личности принимаются только в некоторых аэропортах. Можно проверить на сайте TSA, чтобы узнать, в каких местах они поддерживаются.