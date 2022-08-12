В Госдуме назвали условия для разблокировки Instagram*

По словам Горелкина, во-первых, соцсеть должна изменить свою политику. Он говорит, что Instagram должен заблокировать любые призывы убивать российских граждан. Подтверждений тому, что такие призывы есть, депутат не привёл.

Также Горелкин считает, что соцсети нужно извиниться перед российскими гражданами. Достаточно будет официальных извинений и признания ошибки. «Вот этого будет вполне достаточно, чтобы начать движение навстречу друг другу. И тогда уже, я думаю, взаимодействие с нашим регулятором будет конструктивным», — сказал Горелкин.

Напомним, Facebook*и Instagram 11 марта разрешили использовать «язык ненависти» в отношении российских военных и желать смерти президентам Владимиру Путину и Александру Лукашенко. Призывать к насилию над мирными гражданами России в соцсетях не разрешали запрещено.