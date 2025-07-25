В Госдуме предложили помечать тексты и изображения, созданные ИИ

На пресс-конференции в мультимедийном центре медиагруппы «Россия сегодня» он отметил, что всё больше СМИ используют ИИ для создания материалов, иногда просто копируя и перерабатывая чужую информацию. По его мнению, люди имеют право знать, кто автор текста — человек или нейросеть.

«На мой взгляд, как минимум человек имеет право знать, кем написан текст - человеком или искусственным интеллектом», — подчеркнул депутат.

Боярский добавил, что этот вопрос будет рассмотрен на заседаниях профильного комитета Госдумы.