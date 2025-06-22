В Госдуму внесут закон о профилактике детей от киберпреступлений

Опубликовано 22 июня 2025, 18:351 мин.
В Госдуму внесут закон о профилактике детей от киберпреступленийРади защиты детей
В Госдуме готовят законопроект, направленный на защиту детей и подростков от киберпреступлений. Об этом сообщил председатель комитета по молодежной политике Артём Метелев на Петербургском международном экономическом форуме. Как пишет ТАСС, документ могут внести уже в текущую весеннюю сессию.
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Сейчас в системе профилактики правонарушений среди несовершеннолетних нет отдельного направления, связанного с угрозами в интернете. Новый закон предложит добавить его. Это позволит школам и другим образовательным организациям проводить регулярные занятия по кибербезопасности: рассказывать детям о возможных рисках в сети, способах защиты, критическом мышлении и безопасном поведении онлайн.
Как пояснили в пресс-службе комитета, изменения будут внесены в закон «Об основах системы профилактики правонарушений в РФ». Они затронут борьбу с интернет-мошенничеством, распространением запрещённого контента и вовлечением подростков в опасные онлайн-сообщества.