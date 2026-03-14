В игровом движке Unity появится полноценная поддержка Linux

Опубликовано 14 марта 2026, 11:03
В игровом движке Unity появится полноценная поддержка LinuxИ Steam, и Steam Deck
На GDC одноименный разработчик игрового движка Unity объявила о расширении официальной поддержки Steam. В том же обновлении появится полноценная поддержка Linux, портативной консоли Steam Deck и будущих мини-ПК Steam Machine.
© Unity
По словам представителя компании, разработчики уже давно выпускают игры на Steam на их движке Unity. Однако раньше официальной поддержки от самой Unity не было.
Так, Unity планирует добавить официальные инструменты и готовые решения, которые упростят выпуск игр на платформе.
Отдельное внимание уделят Steam Deck. Сейчас многие игры на ней работают через Proton — «эмулятор» Windows на Linux. Но Unity хочет предложить более эффективный вариант, чтобы игры могли запускаться напрямую.
Windows отходит на второй план?