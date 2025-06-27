В ИИ Claude теперь можно создавать собственные приложения прямо в чате

Чтобы начать, нужно просто описать, что вы хотите сделать — Claude напишет нужный код и покажет результат прямо в интерфейсе.

Пользователи уже успели создать мини-игры, обучающие программы, инструменты для анализа данных и помощников для письма.

Готовые приложения можно подключать к Claude через API. Кроме того, если кто-то другой использует ваше приложение, это будет списывать токены в его подписке, а не в вашей.

Новая функция доступна для всех пользователей Claude — на бесплатной, Pro и Max версиях.