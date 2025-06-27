Приложения
Опубликовано 27 июня 2025, 17:15
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В ИИ Claude теперь можно создавать собственные приложения прямо в чате

Всё ради разработчиком
Anthropic добавила в своего чат-бота Claude новую функцию — теперь пользователи могут создавать собственные приложения с помощью искусственного интеллекта прямо в чате. Эта возможность уже доступна в тестовом режиме.
В ИИ Claude теперь можно создавать собственные приложения прямо в чате

© Anthropic

Чтобы начать, нужно просто описать, что вы хотите сделать — Claude напишет нужный код и покажет результат прямо в интерфейсе.

Пользователи уже успели создать мини-игры, обучающие программы, инструменты для анализа данных и помощников для письма.

Готовые приложения можно подключать к Claude через API. Кроме того, если кто-то другой использует ваше приложение, это будет списывать токены в его подписке, а не в вашей.

Новая функция доступна для всех пользователей Claude — на бесплатной, Pro и Max версиях.