В ИИ-режиме Google Поиска появились «любимые сайты»

Раньше это работало только для раздела с новостями. Теперь Google расширил её на ответы с ИИ.

Если вы зайдете в настройки поиска, можно добавить туда адреса сайтов, которые вам нравятся. И вогда вы ищете что-то через ИИ, Google покажет внизу список ссылок.

Кроме того, в ответах ИИ теперь могут появляться «карусели» со ссылками — на обычные сайты, посты из соцсетей или форумы. Это будет в ситуациях, когда поисковый запрос связан с «быстро меняющимися событиями». Например, последние новости о «чём-то».

Также Google начал ставить пометку «Часто цитируемый» статьям, на которые часто ссылаются другие ресурсы.