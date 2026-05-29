Опубликовано 29 мая 2026, 13:47
В ИИ-режиме Google Поиска появились «любимые сайты»Легче найти
У Google уже есть функция «Предпочтительные источники» (Preferred Sources). Она позволяет выбрать сайты, которые вы «доверяете», и видеть их в отдельном блоке в обычном поиске. Теперь охват его стал шире.
Раньше это работало только для раздела с новостями. Теперь Google расширил её на ответы с ИИ.
Если вы зайдете в настройки поиска, можно добавить туда адреса сайтов, которые вам нравятся. И вогда вы ищете что-то через ИИ, Google покажет внизу список ссылок.
Кроме того, в ответах ИИ теперь могут появляться «карусели» со ссылками — на обычные сайты, посты из соцсетей или форумы. Это будет в ситуациях, когда поисковый запрос связан с «быстро меняющимися событиями». Например, последние новости о «чём-то».
Также Google начал ставить пометку «Часто цитируемый» статьям, на которые часто ссылаются другие ресурсы.
