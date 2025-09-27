В Индии утекли сотни тысяч банковских документов о переводах

В них содержались номера счетов, суммы переводов и контактные данные клиентов. Эти документы использовались для системы NACH — централизованной платформы, через которую банки проводят массовые операции вроде выплат зарплат, погашения кредитов или оплаты коммунальных услуг.

По данным исследователей, утечка затронула как минимум 38 банков и финансовых организаций. Чаще всего в документах упоминалась компания Aye Finance, а также Государственный банк Индии.

Причины утечки остаются неизвестными. Документы продолжали появляться на сервере даже в сентябре, пока специалисты не сообщили о проблеме в национальную команду по кибербезопасности CERT-In. После этого доступ к данным был закрыт.

Кто именно допустил ошибку и кто должен уведомить клиентов, пока непонятно.